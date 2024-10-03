Сегодня 15:01 Количество незаконных граффити в Подмосковье снизилось на 22% за месяц Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Камеры видеонаблюдения помогли выявить 1,6 тысячи вандальных надписей в Подмосковье в сентябре. Это на 22% меньше, чем в августе.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, несанкционированные граффити и рисунки портят облик городов. Нарушения выявляют при помощи камер системы «Безопасный регион». Надписи устраняют при помощи специальных моющих средств или краски.
Больше всего таких нарушений в сентябре выявили в Люберцах, Красногорске и Одинцове.
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