Количество незаконных граффити в Подмосковье снизилось на 22% за месяц

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Камеры видеонаблюдения помогли выявить 1,6 тысячи вандальных надписей в Подмосковье в сентябре. Это на 22% меньше, чем в августе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, несанкционированные граффити и рисунки портят облик городов. Нарушения выявляют при помощи камер системы «Безопасный регион». Надписи устраняют при помощи специальных моющих средств или краски.

Больше всего таких нарушений в сентябре выявили в Люберцах, Красногорске и Одинцове.

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