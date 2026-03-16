Количество специалистов сферы ЖКХ в Подмосковье достигло 70 тысяч

Работники системы ЖКХ и городского хозяйства отмечают профессиональный праздник ежегодно в третье воскресенье марта. В Подмосковье в этой отрасли трудятся около 70 тысяч специалистов.

В системе ЖКХ трудятся специалисты по газо- и электроснабжению, лифтовому хозяйству, сантехники, дворники и другие мастера своего дела. С профессиональным праздником их поздравил глава регионального министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко.

«Сегодня мы последовательно уходим от устаревших подходов и алгоритмов в сфере городского хозяйства, внедряем цифровизацию на всех этапах нашей деятельности. Современные стандарты обслуживания, новые материалы и техника — все это меняет облик наших городов в лучшую сторону», — отметил он.

В министерстве поблагодарили специалистов за преданность делу, профессионализм и ответственность.

«Отрасль становится технологичной, а значит — перспективной для молодежи. Мы всегда открыты для выпускников колледжей и вузов и создаем все условия для их успешного старта в профессии», — добавил Даниленко.