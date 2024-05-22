Количество погибших в ДТП снизилось на 28% в Подмосковье с начала года

С начала года на дорогах Подмосковья произошло 926 аварий с погибшими и ранеными. Это меньше, чем в прошлом году, отметили в Минтрансе региона.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 28% снизилось число погибших и на 10% — число раненых», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Водителям напомнили, что в Подмосковье началась миграция диких животных и на загородных трассах часто можно встретить лосей. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы лучше видеть пешеходов в темное время. Особо осторожными следует быть во дворах — летом много детей гуляют или катаются на велосипедах и самокатах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».