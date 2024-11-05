Количество нелегальных компаний на финансовом рынке снизилось в Подмосковье

Свыше 125 субъектов, проявляющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, выявили в Подмосковье за девять месяцев 2024 года. Это число на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 203 такие организации.

Снижение числа нелегальных игроков на финансовом рынке Подмосковья продолжает наблюдаться. Основной причиной этого становится активность проектов, которые, как правило, действуют в интернете, социальных сетях и мессенджерах, что делает их независимыми от географической привязки.

Среди выявленных нелегалов наибольшее количество составляют «черные кредиторы». В Московской области зафиксировали 36 таких организаций, которые часто действуют под видом ломбардов и предлагают займы.

Эти компании функционируют без необходимых лицензий и могут изменять условия договоров без уведомления клиентов. Регулятор также обозначил риски, связанные с деятельностью некоторых комиссионных магазинов, предлагающих краткосрочные займы под залог.

Информация о случаях нелегальной деятельности направляется в правоохранительные и другие уполномоченные органы. На сегодняшний день в России, по итогам рассмотрения материалов за девять месяцев 2024 года, возбуждено около 480 административных и более 100 уголовных дел.