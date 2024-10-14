Количество ДТП с пешеходами уменьшилось на 10% в Подмосковье

Число наездов на пешеходов на дорогах Московской области снизилось. С января таких аварий произошло 313, что почти на 10% меньше данных аналогичного периода прошлого года. В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие меры принимают в регионе для повышения безопасности жителей.

Зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик отметил, что снизилось число наездов на пешеходов как на «зебрах», так и вне их. Чтобы повысить безопасность жителей, в регионе продолжают работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дополнительное освещение переходов — одна из мер, активно применяемых в Подмосковье. Уже несколько лет в регионе используют проекционную и направленную подсветки — из 9,3 тысячи пешеходных переходов на региональной сети свыше трех тысяч уже освещены по-новому. В этом году обустроили проекционную подсветку еще на 100 переходах.

Продолжается оптимизация движения на перекрестках. В этом году перенастроили 120, установили более 70 новых и модернизировали еще 50 светофоров.

С января построили 54 километра новых тротуаров с пониженным бордюром и тактильной плиткой, установили около трех километров пешеходных ограждений. В местах с высокой проходимостью обустроили еще 70 искусственных неровностей.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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