Когда дело становится семейным. МинЖКХ рассказало о трудовых династиях в Подмосковье

Династии 2 семей посвятили себя работе в ЖКХ Подмосковья

ЖКХ — отрасль, где специалисты обеспечивают жителей региона теплом и водой 24 часа в сутки. День работников коммунальной сферы в этом году отмечают 16 марта. В преддверии праздника Министерство ЖКХ региона рассказало несколько историй трудовых династий отрасли.

«Во всех муниципалитетах мы стремимся к высокому уровню зарплаты персонала и оснащенности предприятий», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Несколько поколений семьи Рябовых трудится в Можайском округе.

Елена посвятила сфере ЖКХ более 42 лет. Сначала работала диспетчером, а сейчас уже начальник участка «Гидроузел».

Ее супруг Владимир работает машинистом станции обезжелезивания на том же участке и трудится свыше 12 лет.

Их сын Андрей посвятил коммунальной сфере более 15 лет и стал руководителем строительного подразделения.

И в этом году внук Рябовых Александр пришел на стажировку на электромонтера третьего разряда в службу главного энергетика.

Богдановы в сфере ЖКХ уже более полувека.

Елена начала свой путь в 1993 году в должности машиниста насосных установок.

Ее супруг Олег более 12 лет работает слесарем-ремонтником 5 разряда на участке «МИЗ-Красный Балтиец».

Дочь Ольга с 2011 года работала машинистом насосных установок, а в 2018 возглавила участок «МИЗ».