Ключи от новой коммунальной техники вручили механизаторам в Подмосковье

Передача ключей от новой специализированной техники и оборудования прошла в правительстве Подмосковья. Мероприятие организовано Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к работникам коммунальных служб с приветственным словом, отметив важность их труда и пожелав успехов в предстоящий зимний период.

Заместитель Председателя Правительства региона и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов вручил ключи представителям 33 муниципальных бюджетных учреждений. В ходе мероприятия было передано 62 погрузчика и 30 роторов, которые вскоре начнут свою работу.

По словам Владислава Мурашова, в преддверии зимы Правительство закупило свыше 1,8 тысячи единиц новой специализированной техники и оборудования. Он подчеркнул, что механизация процессов является одним из основных направлений работы.

Зампред добавил, что главная цель — снижение объемов ручного труда и повышение эффективности за счет современных технологий. Несмотря на то что идеальной техники не существует, важно учитывать ее специфические характеристики и возможные неисправности. Мурашов выразил уверенность в том, что наличие квалифицированных специалистов и сервисной команды с гарантиями на новую технику позволит оперативно решать возникающие проблемы.