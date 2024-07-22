Кинотеатр под открытым небом в Горках Ленинских проработает до конца лета

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» до конца лета продолжит работу кинотеатр «Киносад» под открытым небом. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С начала лета в кинотеатре под открытым небом показывают отечественные и зарубежные фильмы. Репертуар подбирают в соответствии с запросами зрителей.

«Посещение нашего кинотеатра становится привлекательным вариантом досуга для широкой аудитории, позволяя зрителям ощутить гармонию между искусством кино и окружающей природой», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Кинотеатр расположен на лужайке Французского парка вблизи усадьбы. Смотреть фильмы, которые проходят каждые пятницу и субботу, одновременно могут до 200 человек.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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