Кинопоказы под открытым небом пройдут в 11 ЖК Подмосковья в августе и сентябре

Фото: группа компаний "Самолет"

Сезон кинопоказов под открытым небом начался в жилых комплексах Подмосковья. До середины сентября они пройдут в 11 ЖК группы «Самолет».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в этом сезоне проведут более 20 кинопоказов в 11 жилых комплексах. Они уже прошли в ЖК «Заречье Парк», «Большое Путилково» и «Спутник». Мероприятия посетили свыше 300 человек.

Фильмы для показа жители выбирают сами путем голосования в Telegram-канале жилого комплекса. Там же сообщают дату и время ближайшего киносеанса.

«Чтобы сделать вечерний досуг насыщенным, кинопоказы стараются проводить не реже раза две недели. Они проходят на открытых пространствах — во дворах комплексов», — добавили в министерстве.

Мероприятия бесплатны для всех жителей и гостей проектов «Самолета».

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте