Кинопоказ под открытым небом пройдет в селе Каринское 13 сентября

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцове продолжают проводить кинопоказы под открытым небом. Один из них можно посетить на площади Дома культуры в селе Каринское 13 сентября.

Молодежный клуб «Шаг вперед» приглашает на мероприятие всех любителей фильмов и гостей Каринского старше 14 лет.

Пятничный вечер пройдет в кругу киноманов и других интересных гостей. По программе планируют совместно посмотреть фильм, а по его окончании поделиться впечатлениями за теплой беседой.

Напомним, что киновечер начнется в 19:00 под открытым небом, а при неблагоприятных погодных условиях показ пройдет в стенах Дома культуры. Вход на мероприятие свободный.

В этом месяце в Подмосковье продолжают реализовывать полюбившийся зрителям регионального проект «Кинопарк». Бесплатные уличные показы проходят в летних кинотеатрах на свежем воздухе при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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