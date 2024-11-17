Кинопоказ о подвиге панфиловцев под Москвой в 1941 году прошел в Химках

Серию патриотических мероприятий для школьников провели в Химках. Учащиеся узнали о подвиге героев-панфиловцев во время кинопоказа и приняли участие в квесте «Путь героев».

Кинопоказ в аэрокосмическом лицее провели ко Дню памяти подвига героев-панфиловцев. Муниципальный депутат Ольга Игнатьева выступила перед школьниками с видеообращением.

«Панфиловцы проявили невероятную силу духа, стойкость и мужество! Вечная слава героям, которые ценой собственных жизней отстояли родину. Пусть их подвиг вдохновляет будущие поколения», — подчеркнула Ольга Игнатьева.

Еще одна встреча прошла в школе «Лига первых». Ученики и родители приняли участие в тематическом квесте «Путь героев». Среди них — муниципальный депутат Галина Болотова.

«В Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Для молодежи и жителей старшего поколения регулярно проводят различные историко-патриотические акции, мастер-классы, встречи с участниками СВО, лекции, кинопоказы и многое другое», — отметила Галина Болотова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что в Химках с начала лета провели свыше 500 патриотических мероприятий. В них принимали участие жители округа, активисты, выдающиеся деятели страны, общественники и депутаты, в том числе Владимир Суслов, Егор Ченюк, Татьяна Кавторева, Глеб Демченко, Ольга Кириллова и многие другие.

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