Казаки Богородского округа помогли детскому саду с чисткой крыши от снега

Обильные осадки в виде снега приводят к тому, что высота сугробов на крышах зданий и сооружений иной раз достигает критических значений. Белоснежные шапки, которые так радуют глаз, таят в себе серьезную опасность — сход наледи и снежных масс с кровель, а также протечки могут стать причиной травм у населения и повреждения имущества.

Чтобы социально важные объекты, в том числе и учреждения образования, не оказались в зоне риска, на выручку приходят волонтеры и активисты.

Так, 28 февраля казаки Станичного казачьего общества Богородского округа дружно приехали на помощь в детский сад Центра образования № 8 города Ногинск. Вооружившись лопатами, добровольцы очистили крышу детского сада от снега. Слили воду, которая начала таить и протекать вовнутрь.

Теперь ребята будут ходить в сад, где с крыши уже не капает. Руководство центра образования выразило казакам искреннюю благодарность за отклик и оперативное решение вопроса.