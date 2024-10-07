Казачье общество Подмосковья провело плановые военные сборы в Наро-Фоминске

Плановые военные сборы организовали под руководством атамана Отдельского казачьего общества Московской области Владимира Игнатьева. В мероприятии приняли участие 130 человек, представляющих 26 первичных казачьих обществ. Это событие стало важным этапом в подготовке и воспитании казаков, подчеркивая значимость их работы в интересах страны.

На сборах присутствовал первый заместитель атамана Центрального казачьего войска Геннадий Сидорин и представители Главного управления региональной безопасности Московской области, что подтвердило высокий уровень доверия и сотрудничества между казачеством и государственными органами.

Организация сборов была доверена высококвалифицированным инструкторам — военнослужащим с боевым опытом и казакам, участвующим в специальной военной операции, а также военным врачам. Занятия проводились на специально оборудованных площадках, что позволило участникам отработать практические навыки в различных областях.

В ходе сборов казаки в полной экипировке изучали ключевые навыки, включая огневую подготовку с ночной стрельбой, основы инженерно-саперного дела, тактическую медицину и методы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Также они осваивали тактику ведения боя как в окопах, так и в условиях городской среды.

Сборы способствовали не только укреплению боевой готовности казачества, но и улучшению взаимодействия между различными формированиями, а также развитию навыков, необходимых для выполнения задач по защите интересов страны. Подобная подготовка играет значимую роль в обеспечении государственной безопасности и поддержании стабильности внутри страны.

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