Каток в парке Наро-Фоминска откроют 1 декабря

В парке активно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. О грядущих изменениях рассказал директор Культурно-спортивного комплекса «Нара» Константин Павлов, подчеркнув важность создания качественной инфраструктуры для зимнего отдыха.

«Первым этапом благоустройства начнется плановая работа по улучшению парковочной зоны. Этой зимой уже будет лежать асфальт, станет намного комфортнее парковать машины. Для проведения работ привлекается специализированная техника, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию катка в зимний сезон», — сообщил Константин Павлов.

В прошлом сезоне спортивный объект площадью более 1400 квадратных метров завоевал сердца жителей и стал центром притяжения для любителей активного отдыха. Одновременно наслаждаться катанием на льду здесь могут до ста человек. Инфраструктура катка продумана до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальный комфорт для посетителей.