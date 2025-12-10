Каток открылся в парке имени Воровского в Наро-Фоминске

Главный каток Наро-Фоминского округа открыл двери для всех желающих отдохнуть и заняться спортом на свежем воздухе. Расположенная в парке имени Воровского ледовая площадка быстро превратилась в любимое место зимнего отдыха.

Каток доступен посетителям ежедневно с 10 утра до половины десятого вечера. Каждое посещение организовано по принципу сессионного посещения, длительность каждой сессии составляет полтора часа. После завершения каждой сессии предусмотрены технические паузы длиной в полчаса, в течение которых специальное оборудование восстанавливает гладкую поверхность льда.

«Посетителей ожидают комфортные условия пребывания: теплые помещения для переодевания, туалеты, охраняемые камеры хранения вещей, горячий кофе и чай из автомата. К услугам гостей предоставляются и пункты проката коньков. Дополнительно предлагаются защитные шлемы и специальные приспособления-стойки для новичков», — отметили в администрации парка.

Желающим привести коньки в порядок доступна услуга профессиональной заточки лезвий.