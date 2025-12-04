Каток открыли в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове

Желающих покорить лед ждут на трассе имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Руководство парка сообщает, что цены в этом сезоне не изменились.

Длительность сеансов катания — 90 минут. В будни жителей ждут с 11:30 до 13:00, с 13:30 до 15:00, с 15:30 до 17:00, с 17:30 до 19:00, с 19:30 до 21:00. В выходные и праздники — с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:00 до 19:30, с 20:00 до 21:30. По средам с 19:30 до 21:00 проходит хоккейный сеанс.

Организаторы рекомендуют приходить за 10–15 минут до начала катания, бронировать места заранее на сайте или по телефону, брать перчатки и шлем для детей. На кассе принимают как наличные, так и банковские карты. В парке есть прокат коньков и пингвинов.

В будни сеанс катания для детей до 12 лет стоит 350 рублей, для взрослых — 400. В выходные и праздники детский билет — 400 рублей, взрослый — 500. Прокат коньков будет стоить 450 рублей за сеанс, а пингвина‑помощника — 550.

Отметим, что для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетные семьи, инвалидов и семьи мобилизованных предусмотрели скидку 30%. Для детей‑инвалидов, детей‑сирот, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны вход на каток бесплатный. Для подтверждения льгот необходимо взять с собой документы.