Каширский регоператор вывез свыше 600 тысяч «кубов» отходов в октябре

В октябре Каширский региональный оператор вывез с обслуживаемых территорий более 610 тысяч кубометров бытовых отходов. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что это на 22 тысячи больше, чем в сентябре.

«Из месяца в месяц потребление ресурсов жителями возрастает. Несмотря на это, мы стараемся выполнять работу по вывозу отходов в установленный график», — отметила генеральный директор Каширского регоператора Марина Мезенцева.

Наибольший объем отходов собрали в Ленинском округе, Домодедове и Коломне. Напомним, каждый житель региона может помочь увеличить переработку отходов, просто начав сортировать вторсырье перед его отправкой на контейнерные площадки.