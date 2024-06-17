Карусель в Сергиевом Посаде стала самой популярной в Подмосковье за неделю

Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о самых популярных каруселях региона на минувшей неделе. С 10 по 16 июня на аттракционах прокатились 25,2 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве, более 5,6 тысячи гостей посетили карусель в Сергиевом Посаде, еще свыше 4,4 тысячи воспользовались аттракционом в Ногинске и около 3,8 тысячи — в Воскресенске.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», — отметили в ведомстве.

Оформление аттракционов разработал известный дизайнер Денис Симачев.

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