Картины художника Михаила Абакумова передали галерее в Мытищах

Более 120 картин пополнили фонд Мытищинской галереи искусств. Выставка будет работать до 2 марта.

Работы народного художника России подарил галерее коллекционер Олег Кондратьев, который был лично знаком с Михаилом Абакумовым. Впервые перед любителями искусства на выставке предстала картина «Святые звезды» из личной коллекции.

Михаила Абакумова называют «золотой кистью». Пейзажная живопись мастера хранится в Третьяковской галерее, в Московском музее современного искусства и даже за рубежом.

«Эта выставка — значимое событие в культурной жизни нашего городского округа. Михаил Георгиевич привнес в пейзажную живопись свою неповторимую интонацию. Его живописные полотна впечатляют одновременно и силой, и мощью, и теплотой», — подчеркнула директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.

Гостям выставки показали фильм о жизни и творчестве заслуженного художника России.