Карьерный навигатор для молодежи запустили в Лобне

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Денис Барабанов и директор филиала компании «Металл Профиль» Юрий Ефремов заключили договор о сотрудничестве. Партнерство поможет молодым жителям округа познакомиться с востребованными профессиями.

Документ предусматривает системную поддержку молодежных инициатив. Для ребят организуют экскурсии на производство, где они смогут узнать о работе предприятия и специальностях, которые там востребованы. Встречи станут для подрастающего поколения первым шагом в выборе будущего пути.

«Компания прошла путь от небольшого частного предприятия до одного из мировых лидеров в своей отрасли. Для нас большая честь обрести такого надежного партнера», — отметили в отделении «Молодой Гвардии».

Лобненская компания «Металл Профиль» работает с 1996 года. Она производит кровельные и фасадные системы из стали, поставляет продукцию в Россию и страны СНГ. Предприятие ежегодно входит в рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes.