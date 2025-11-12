Кардиохирурги медцентра Рошаля спасли 2 детей с редким пороком сердца

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли двух юных пациентов с редким врожденным пороком сердца. Патология встречается менее чем в 1% случаев.

Одному пациенту с аномалией Эбштейна два года, в второму — 10 лет. Состояние характеризуется неправильным формированием одного из сердечных клапанов — он смещен вниз, в правый желудочек. Плохо работающие створки могут привести к тому, что кровь начнет течь в обратном направлении.

Нарушение работы сердца, в свою очередь, способно спровоцировать серьезные осложнения и даже летальный исход.

«Мы выполнили пациентам пластику клапанов, используя только их собственные ткани сердца. Этот метод считается один из самых сложных в детской кардиохирургии и позволяет пациенту получить новый, не имплантированный, а „живой“ клапан, который будет расти вместе с ребенком, служить долгие годы и не требовать приема лекарств для разжижения крови, как, например, механические клапаны», — пояснил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Вмешательства провели при участии главного детского кардиохирурга комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, профессора Рубена Мовсесяна.

«Детская кардиохирургия — совместная работа по всей стране. Мы постоянно работаем вместе, обмениваемся опытом и помогаем друг другу в сложных клинических случаях. Аномалия Эбштейна встречается очень редко. Уникальность проведенных операций лежит в создании собственных клапанов из того малого количества тканей, которое дала природа», — уточнил специалист.

По словам Рубена Мовсесяна, сначала для каждого ребенка разработали 3D-модель будущего клапана, которую позже воплотили в жизнь.

Оба пациента после успешно проведенных операций остаются в стационаре кардиохирургического отделения. Скоро их выпишут. Дети смогут вести обычную жизнью без ограничений.