Каратисты из Лобни стали призерами областных соревнований

В турнире приняли участие более трех тысяч спортсменов со всей России.

«Поздравляю наших каратистов с высокими результатами! Ваше упорство, труд и стремление к совершенству принесли заслуженные награды», — прокомментировала депутат Совета в Химках Татьяна Кавторева.

Семилетний Султан Садыков боролся в трех поединках и победил в своей категории, а восьмилетняя химчанка Александра Голубева завоевала бронзовую медаль.

«Благодаря тренеру Ксении Малюте воспитанники спортивного клуба „Лунево“ регулярно становятся чемпионами и призерами различных соревнований. Поздравляю ребят!» — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее каратисты из Химок приняли участие в Первенстве Московской области, куда приехали более 300 спортсменов со всего Подмосковья. Соревнования проводили среди спортсменов от 10 до 20 лет. Воспитанники клуба «Лунево» завоевали три золотых и пять бронзовых медалей.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что в Химках уделяют внимание развитию спорта, в том числе секции каратэ пользуются большим спросом. В округе работают более 15 отделений для взрослых и детей.