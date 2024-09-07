Капсулу времени заложили в основание новой поликлиники в Мытищах

Новая поликлиника на 255 посещений в смену появится в жилом комплексе «Мытищи парк». Строительство начали с закладки в фундамент капсулы времени.

Участие в закладке капсулы приняли представители администрации городского округа Мытищи, областной клинической больницы и группы компаний «Самолет». Благодаря строительству этой поликлиники жители микрорайона № 29 смогут получить качественную медицинскую помощь, а врачи — трудоустроиться рядом с домом. Кабинеты в новом учреждении будут оборудованы по современным стандартам.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что строительство будет проходить по инвестиционному соглашению с группой компаний «Самолет». Директор организации Нина Федулова уверена, что поликлиника поможет поддержать здоровье и качество жизни горожан.

Открытие поликлиники в жилом комплексе «Мытищи парк» запланировано на 2026 год.

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