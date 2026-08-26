Капремонт теплосети завершат в Дзержинском в конце августа

Ремонт теплосети на участке от центрального теплового пункта на улице Академика Жукова до пункта на улице Лермонтова подходит к концу. Работы по модернизации систем теплоснабжения ведутся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Участок протяженностью почти 1800 метров обеспечивает теплом 40 жилых домов и пять социально значимых учреждений. Капитальный ремонт повысит надежность теплоснабжения для более чем шести тысяч жителей Дзержинского. В настоящее время специалисты проводят очистку канала и монтаж труб. Выполнить врезки планируется до конца августа.

Капитальный ремонт проводят в рамках Народной программы «Единой России» и в соответствии с задачами президентского проекта «Инфраструктура для жизни».

«Общая протяженность нынешней работы — порядка девяти километров. Это один из многих дворов, где сейчас ведутся земляные работы, и скоро мы будем подходить к завершению, а к концу августа завершим всю физику по тепловым сетям и приступим к восстановлению благоустройства», — отметила заместитель главы округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алена Ильинская.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что в рамках масштабной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства до начала отопительного сезона только в Дзержинском будет проведен капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов и замена 5,5 километра тепловых сетей. Кроме того, специалисты «Люберецкой теплосети» заменят еще почти 3,5 километра сетей в округе в рамках программы модернизации предприятия.

Работы по подготовке к отопительному сезону идут в соответствии с графиком: общая готовность объектов уже достигла 87%. Модернизация теплосетей позволит значительно повысить надежность системы теплоснабжения и обеспечить комфортные условия для жителей в предстоящий зимний период.