Капремонт спорткомплекса в Липицах завершится к концу ноября

В спортивном центре появятся тренажерный и зал для борьбы. До этого там функционировал только один маленький зал. Проектировщики разработали план по перепланировке, и подрядчик принялся за дело.

Рабочие демонтировали стены и перегородки, вывезли строительный мусор, залили стяжку пола, демонтировали откосы и подоконники. Началась чистовая отделка.

Сейчас специалисты обновляют систему отопления и электрику, затем приступят к обустройству раздевалок для мужчин и женщин.

Отметим, до начала работ зал посещали около 300 человек, поэтому открытие центра станет долгожданным событием для жителей села Липицы. Подрядчик должен сдать объект к концу ноября.

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