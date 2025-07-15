Капремонт Софьинской школы завершат в Наро-Фоминском округе к 1 сентября

Специалисты уже полностью демонтировали устаревшие конструкции, отремонтировали кровлю, завершили внутреннюю отделку, заменили окна и смонтировали новые инженерные коммуникации. Параллельно благоустраивают территорию — укладывают новый асфальт, устанавливают современные системы уличного освещения и ограждение. Частью обновленной инфраструктуры для школьников станут стадион и новые спортивные площадки. Особое внимание уделяется вопросам безопасности: здание площадью около 5 тысяч квадратных метров оснастят охранной и пожарной сигнализацией.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ поручил организовать работу на объекте в две смены. На этой неделе на стройплощадке будут трудиться уже более 60 человек.

«Работы идут в графике, но времени в обрез. Родители и учителя ждут обновленную школу к 1 сентября. Сделаем все, чтобы оправдать их доверие», — отметил руководитель муниципалитета.