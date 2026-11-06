Капремонт кровли дома на улице Пионерской в Электроуглях завершат в ноябре

В Электроуглях Богородского округа на улице Пионерской, 6А капитальный ремонт кровли вышел на завершающую стадию. Выполнено уже 90% запланированных работ.

Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. Заказчиком выступает Фонд капитального ремонта. Подрядную организацию выбирали через конкурсные процедуры: такой подход обеспечивает прозрачность отбора и позволяет убедиться, что исполнитель обладает нужной квалификацией и опытом.

На каждом этапе за качеством и соблюдением технологии следят специалисты технического надзора Фонда капремонта. Сейчас подрядчик завершает самые ответственные участки: укладывается финишный гидроизоляционный слой, параллельно идет герметизация примыканий.

Работы планируется завершить до конца ноября. После этого кровля будет полностью готова к эксплуатации и прослужит жителям долгие годы.