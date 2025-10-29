Капремонт корпуса гимназии «Интеллект» в Люберцах завершат в 2026 году

В Дзержинском продолжают обновлять первый корпус гимназии на Томилинской улице. Кровельные работы должны завершить в ноябре.

Масштабный ремонт идет благодаря госпрограмме при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Специалисты приводят в порядок здание 1989 года постройки. Педагогов и школьников временно перевели для обучения в новый воспитательно-образовательный комплекс «Успех».

«Специалисты полностью заменят кровлю и фасад, обновят все инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку, установят новую мебель и оборудование. Сейчас на объекте завершается демонтаж, активно ведутся кровельные работы, которые подрядчик планирует завершить до 1 декабря», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ученики пойдут в обновленный корпус уже 1 сентября следующего года.