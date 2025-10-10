Капремонт корпуса Дрезненской школы № 1 в Орехово-Зуеве завершат в 2026 году

На Коммунистической улице в городе Дрезне продолжается капремонт второго корпуса школы № 1. Подрядчик уже приступ к общестроительным работам. Завершить объект нацелены в 2026 году, сообщили в подмосковном Минстрое.

По проекту подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовку документации, а также поставку оборудования.

В здании учебного корпуса планируется обновить кровлю и фасад, входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей. Также рабочим будет необходимо выполнить внутреннюю отделку и благоустроить прилегающие территории.

Сейчас на площадке задействованы 40 человек и две единицы техники. Демонтаж завершен на половину. Помимо общестроительных работ, ведется ремонт кровли.

Работы осуществляются по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».