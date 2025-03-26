Капремонт канализационной сети начался в Апрелевке в Наро-Фоминском округе

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа на улице Маяковского начался капитальный ремонт канализационной сети от КНС-222. Работы проведут на семи улицах города.

Это Августовская, Сентябрьская, Октябрьская, Ноябрьская, Декабрьская, Февральская и Маяковского. Обновление канализационной системы повысит ее надежность и эффективность: уменьшится риск аварийных ситуаций и улучшится качество услуг.

Специалисты Муниципального унитарного предприятия «Водоканал Наро-Фоминского городского округа» не останавливают работу существующего коллектора даже во время ремонта. Они регулярно чистят и промывают его, быстро ликвидируют любые аварии.

Отметим, что масштабная реконструкция канализации может вызвать временные неудобства. Специалисты просят жителей отнестись к этому с пониманием.

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