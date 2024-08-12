Капремонт гимназии имени Подольских курсантов начался в Климовске

Демонтажные работы стартовали в корпусе гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Учреждение в Подольске капитально отремонтируют в течение года.

Специалисты начали подготовительные работы в корпусе гимназии на проспекте 50 лет Октября. Общая площать ремонтируемого здания составляет 5200 квадратных метров.

«Будем менять кровлю и потолки, все инженерные коммуникации, окна и двери, приводить в порядок фасад и входные группы, лестницы, помещения. В классах установим новую мебель и современное оборудование. Благоустроим прилегающую территорию», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На обновление гимназии выделили год. До окончания работ курсанты начальных классов будут учиться в классическом корпусе учреждения, а остальные ребята — в инновационном. Всего гимназия рассчитана на 942 ребенка.

Отметим, что меньше чем через месяц в округе откроется гимназия № 4 и дошкольное отделение школы № 24 на Красногвардейском бульваре. Работы проходят по программе губернатора региона Андрея Воробьева.

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