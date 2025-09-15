Капитальный ремонт стадиона «Филимоновский» начали в Павловском Посаде

Работы выполняют в рамках областной государственной программы и национального проекта «Семья». На объекте побывали с инспекцией депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава муниципалитета Денис Семенов.

Приоритетом для организаторов проекта являются пожелания спортсменов, с которым власти округа находятся в тесном взаимодействии. По просьбе футболистов и хоккеистов было решено сохранить естественный газон на главном игровом поле.

Проект реконструкции стадиона предусматривает обустройство крытого поля для мини-футбола, легкоатлетического ядра и новой профессиональной волейбольной площадки, строительство тира и современного павильона с раздевалками, душевыми и тренерскими, установку трибун на 600 мест.

Работы планируют завершить в 2026 году. После капитального ремонта «Филимоновский» превратится в современный многофункциональный спортивный центр, что станет важным шагом в развитии физкультуры и спорта в городском округе.