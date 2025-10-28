Капитальный ремонт школы № 24 начался в Щелкове

В Щелкове начался капитальный ремонт старого корпуса школы № 24. Подрядчик готовит помещение: выносит мебель и оборудование, демонтирует двери и сантехнику.

О начале капитального ремонта сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Для местных жителей — учеников, их родителей и педагогов — это долгожданное событие. Здание на улице Баранова площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров было построено в начале 90-х годов и с тех пор не ремонтировалось», — отметил Андрей Булгаков.

Подрядчик проводит демонтажные работы. В рамках капитального ремонта заменят все коммуникации и обновят здание. После школьники будут заниматься в современных и просторных кабинетах.

«Образовательное учреждение планируем открыть к началу следующего учебного года», — рассказал глава округа.

Отметим, в 2026 году в Щелкове капитально отремонтируют три школы, образовательный комплекс для детей с ОВЗ и детский сад № 21.