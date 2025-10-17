Капитальный ремонт основного здания гимназии № 23 стартовал в Химках

Работы стартовали с масштабного демонтажа устаревших конструкций и внутренних коммуникаций здания 1958 года постройки. Для обеспечения непрерывного учебного процесса всех учащихся перевели в соседние учебные корпуса.

Первым этапом реконструкции здания на улице Тюкова стал демонтаж старых дверей, окон, напольных покрытий и облицовки стен. В последующем подрядчики выполнят работы по обновлению фасада и кровли, проведут внутреннюю отделку, а также заменят инженерные системы и сантехническое оборудование.

«На время ремонта детей перевели в ближайший корпус гимназии № 23 на улице Чапаева и в учебный корпус лицея № 21 на улицу 2-й Чапаевский переулок. Эти варианты оказались наиболее удобными для учеников и их родителей», — сообщила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

Данный объект стал третьим корпусом гимназии, модернизированным при содействии губернатора Андрея Воробьева. В сентябре предыдущего года после капитального ремонта был введен в эксплуатацию корпус на улице Кирита, рассчитанный на 150 мест. Затем в текущем году после реконструкции открылось здание начальной школы на улице Чапаева, где сейчас обучаются 250 детей.

Все строительные и ремонтные работы осуществляются в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Ключевой задачей проекта является формирование безопасной и комфортной образовательной среды для школьников.