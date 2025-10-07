Капитальный ремонт Луневской школы начали в Химках

В Луневской школе городского округа Химки приступили к капитальному ремонту. В обновленном здании смогут учиться 800 детей.

Учебное заведение — единственное в поселке. Его построили в 1972 году. После обновления здание превратится в современное и функциональное образовательное пространство.

На начальных этапах ремонта на объекте площадью около 9 тысяч квадратных метров задействованы 18 специалистов. В дальнейшем количество рабочих будет увеличено до 80 человек.

«Проводятся работы по выносу, демонтажу старой мебели, которая уже не пригодна к использованию. Дальше мы начинаем демонтаж штукатурки стен, полов и прочие демонтажные работы», — рассказал руководитель проекта Анзор Радимов.

Специалисты обновят фасад, крышу, входные группы, инженерные системы и сантехнику, а также заменят окна и двери. Внутри школы проведут отделочные работы, установят новую мебель и оборудование.

«Этой весной мы с коллегами и депутатами проводили в Лунево выездную комиссию, где рассказали жителям о предстоящем капитальном ремонте школы, приоритетного объекта на этой территории. Приложили максимум усилий, чтобы внести школу в государственную программу Московской области. Обсудили с родителями все варианты размещения детей в ближайших учреждениях, а также транспортные вопросы», — отметила глава Химок Елена Землякова.

По данным Министерства строительного комплекса Подмосковья, ремонтные работы завершатся к началу нового учебного года.