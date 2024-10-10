Капремонт котельной завершили в деревне Новошихово в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей деревни Новошихово теперь не пугают холода. В котельной Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН завершается установка нового котла.

В рамках капитального ремонта теплового оборудования здесь обновили старый котел, который пришел в негодное состояние.

«Новый котел мощностью 1 мегаватт установлен и подключен к центральному отоплению, пусконаладочные работы стартуют уже в понедельник 14 октября», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Всего в котельной три котла, мощность каждого — 1 мегаватт. Значительная часть техники российского производства — это теплообменники, насосные группы, газовое оборудование.

Сейчас котельная обеспечивает теплом больше 170 квартир, Звенигородскую научную станцию Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, а также учебный корпус Одинцовского филиала Международного юридического института. Ремонтные работы проводят в рамках губернаторской программы.

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