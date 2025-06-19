Капитальный ремонт котельной начался в микрорайоне Юбилейный в Королеве

В микрорайоне Юбилейный в Королеве началась масштабная реконструкция котельной № 3, 3А. Там установят новое современное оборудование российского производства, работы завершат до конца 2026 года.

Котельная, возведенная в 1985 году, обеспечивает теплом и горячей водой 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и порядка 20 тысяч потребителей. Там полностью модернизируют оборудование, установят мощные современные котлы. Специалисты уже начали демонтировать старые коммуникации. Помимо этого, они готовят площадку для установки новой дымовой трубы.

Отметим, что реконструкция котельной в микрорайоне Юбилейный проходит в рамках госпрограммы. Масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения ведут в Королеве уже третий год. Там построили новую котельную, обеспечивающую теплом и горячей водой 111 домов, заменили оборудование в котельной «Новые Подлипки» и обновили свыше семи километров основных тепловых магистралей.

В течение двух лет в Королеве модернизируют еще три котельные, продолжат реконструировать теплосети. Протяженность обновленных трубопроводов составит свыше 20 километров.