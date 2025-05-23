Капитальный ремонт Фруктовской школы в Луховицах завершат к 1 сентября

В нем активно ведутся отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Школа скоро откроет свои двери для учеников в полностью обновленном и современном виде. На сегодняшний день выполнены ключевые этапы строительных работ: завершены электромонтажные мероприятия, проведена кровельная часть, установлены тепловые контуры здания для обеспечения комфортных условий внутри. Также осуществлена сантехническая разводка, а на втором и третьем этажах уложены наливные полы.

Капитальный ремонт реализуется в рамках государственной программы модернизации образовательных учреждений. После завершения всех работ школа сможет принять до 400 учеников. Официальное открытие запланировано на начало нового учебного года.