Капитальный ремонт фасада дома на Светлой улице завершили в Воскресенске

Более четырех тысяч квадратных метров фасада отремонтировали в микрорайоне Лопатинский в Воскресенском округе. Работы в доме по улице Светлой прошли в рамках программы капитального ремонта.

В доме № 5 по улице Светлой не только отремонтировали фасад, утеплив его, но и провели ряд других работ по обновлению. Так, специалисты заменили окна в местах общего пользования и входные двери в подъезды, а также балконные плиты и подъездные козырьки. Привели в порядок отмостки и системы газоснабжения. К ремонту мягкой рулонной кровли с утеплением приступят в весенне-летний период.

За всеми работами жители могут наблюдать онлайн. Для этого создана интерактивная карта. Контроль за проведением работ ежедневно ведут и эксперты строительного контроля «Управления технического надзора капитального ремонта».

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