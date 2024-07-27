Капитальный ремонт еще 30 многоквартирных домов начнется в Химках в августе

На следующей неделе в городском округе Химки начнется капитальный ремонт 30 многоквартирных домов. Специалисты обновят фасады, инженерные системы, заменят лифты и проведут ремонт кровли.

Работы будут проводиться на 30 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Подрезкове и Левобережном. В этом году в Химках планируется капитально отремонтировать 134 многоквартирных дома. Среди запланированных мероприятий — обновление газового оборудования, фасадов, кровли и установка новых лифтов.

Заместитель главы городского округа Денис Юрков отметил, что сейчас ведутся работы по 48 адресам. В 32 домах заменят газопроводы вместе с датчиками контроля загазованности, включая обновление газовой трубы общей протяженностью девять километров.

Кроме того, в этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. Строители покрасят стены, заменят плитку и светильники, а также модернизируют инженерные системы. На сегодняшний день рабочие завершили обновление 11 подъездов, еще три находятся на финальном этапе. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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