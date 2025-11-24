Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 26 начали в Люберцах

В городском округе Люберцы стартовали работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения школы № 26 на Коммунистической улице. Подрядная организация завершает демонтаж и в скором времени приступит к основным строительным и отделочным этапам.

Здание детского сада, построенное в 1968 году, включено в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Площадь объекта, где проходит обновление, составляет 1,7 тысячи квадратных метров. В рамках ремонта будут полностью заменены устаревшие конструкции. Специалисты установят новые оконные блоки, возведут внутренние перегородки и смонтируют системы вентиляции. Также запланированы работы по отделке: покраска стен, заливка полов и укладка напольных покрытий, монтаж современных дверей и светильников», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Кроме того, модернизируют пищеблок, проложат инженерные коммуникации — водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку. Запланированы также фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного детского сада планируется в 2026 году.

Напомним, что в городе Дзержинский городского округа Люберцы также стартовали работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения лицея № 3.