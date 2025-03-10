Капитальный ремонт дома № 8 по улице Мичурина завершили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск отремонтировали фасад и крышу многоквартирного дома № 8 по улице Мичурина в микрорайоне Цемгигант. Его возвели еще в 1950 году.

Рабочие отремонтировали фасад, входные группы и отмостки. Помимо этого, в подъездах дома поменяли окна. Общая площадь работ составила 1400 квадратных метров.

Сейчас в доме № 8 по улице Мичурина в городском округе Воскресенск обновляют также балконные плиты. До конца текущего года там появится индивидуальный тепловой пункт, он повысит качество теплоснабжения жилых помещений.

Отметим, что два дома в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске недавно тоже капитально отремонтировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, которые имеют важность для качества жизни горожан.