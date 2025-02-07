Капитальный ремонт ДК «Исток» в Серпухове выполнили почти на четверть

В Серпухове продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Исток», строительная готовность объекта составляет 24%. Сейчас там трудятся свыше 60 рабочих и две машины спецтехники.

Специалисты укладывают перегородки из газоблока и кирпича. Кровлю здания отремонтировали полностью, на 90% демонтировали внутренние помещения и на 50% выполнили штукатурные работы.

Во дворце культуры сделают полную перепланировку, обновят главный вход и оборудуют удобные проходы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, в учреждении обустроят две современные многофункциональные студии, установят новое звуковое и световое оборудование.

Весной в здании полностью модернизируют систему отопления.

Отметим, что капитальный ремонт дворца культуры в Серпухове проводят за счет областных средств в рамках программы «Культура Подмосковья».