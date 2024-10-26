Канализационные трубы заменят в микрорайоне имени Ногина в Серпухове

В Серпухове продолжается активная работа по модернизации инженерных сетей. В микрорайоне имени Ногина специалисты компании «Водоканал-сервис» приступили к монтажу новых труб напорной канализации.

Это связано с износом старых конструкций, и в данный момент проводятся подготовительные земляные работы. Новая полиэтиленовая труба низкого давления будет установлена внутри существующей металлической трубы, что позволит значительно продлить срок службы системы. Все используемые материалы — отечественного производства, а гарантийный срок новых труб составляет более 100 лет.

Параллельно ведутся работы по замене коллектора в поселке Пограничном. При строительстве спортивного объекта в 2016 году водоотводящие трубы канализации оказались под зданием, что создавало риск затопления Ледовой арены в случае аварии. В связи с этим была разработана новая система водоотведения, включающая обустройство сборных камер. Сейчас работы по переносу трубы находятся на завершающей стадии: идет соединение труб и узлов водоотведения в камерах и колодцах.

Завершение всех работ запланировано на первые числа ноября, что позволит открыть очередной спортивный сезон Ледовой арены ко Дню народного единства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».