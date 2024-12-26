Канализационную станцию реконструировали в Щелкове

В Щелкове завершилась реконструкция канализационно-насосной станции «Соколовская». Коммунальный объект обновили в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы».
Станция в Щелкове — одна из самых больших в Подмосковье. Это важнейший узел в системе водоотведения для транспортировки стоков в округе. Ежедневно станция «Соколовская» обрабатывает около 120 тысяч кубометров бытовых сточных вод.
В ходе реконструкции всю внутреннюю инфраструктуру полностью обновили. Новую систему оснастили передовым оборудованием. Теперь поступающие в приемную камеру сточные воды распределяются на четыре потока, каждый из которых обслуживает отдельный насос и дробилка. Особое внимание уделили удобству эксплуатации и экологическим аспектам. Так, современные датчики отслеживают различные параметры, включая температуру нагрева и герметичность двигателя.
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