Камеры выявили еще 47 случаев парковки у мусорных площадок в Подмосковье

Количество случаев парковки у мусорных контейнеров традиционно увеличивается во время праздников. Так, 22 и 23 февраля в Подмосковье выявили 47 машин, стоящих рядом с площадками.

Жители чаще паркуются с нарушениями в праздники из-за того, что ходят в гости. Так, в минувшие выходные камеры помогли выявить 47 машин у контейнерных площадок. Из них 21 — в Химках, 15 — в Дзержинском и четыре — в Лыткарине.

«Размещать транспортные средства вблизи контейнерных площадок запрещено. Неправильная парковка создает помехи для проезда спецтехники и вывоза отходов вблизи многоквартирных домов», — напомнили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

По закону владельцы припаркованных с нарушениями машин получают штраф в размере пять тысяч рублей.

Сообщить о нарушениях жители могут через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».