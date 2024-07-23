Камеры выявили 3 тысячи нарушений на мусорных площадках Подмосковья в июле

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Камеры с искусственным интеллектом выявили около трех тысяч дефектов в содержании контейнерных площадок в Подмосковье с начала июля. Они также помогли обнаружить более 600 случаев неправильной парковки.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, искусственный интеллект автоматически анализирует видеозаписи и отслеживает нарушения в области благоустройства.

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Диденко, с начала июля камеры выявили около трех тысяч дефектов на мусорных площадках и более 600 припаркованных рядом с ними машин.

«В категории „Парковка перед КП“ было выявлено более 600 нарушений, из них вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», — сообщил он.

В ведомстве отметили, что все обнаруженные нарушения передают коммунальным службам, где их обрабатывают в специальной системе. После этого виновникам могут выписать штраф или провести дополнительную проверку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте