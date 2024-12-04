Камеры в Подмосковье помогли выявить еще 600 нарушений перевозки строймусора

Свыше 600 нарушений перевозки строительного мусора выявили в Подмосковье в ноябре. Общая сумма штрафов составила 25 миллионов рублей.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, выявить нелегальных перевозчиков помогли дорожные камеры. Чаще всего их замечали на трассе М-10, в районе поселка Кирилловка и на 89-м километре Ленинградского шоссе.
За ноябрь в Одинцове выявили 72 нарушителя, в Наро-Фоминске — 66, в Балашихе — 65, в Ленинском округе — 54, в Раменском — 28.
Инспекторы призвали перевозчиков оформлять специальные разрешения. Сделать это можно на «Госуслугах».
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