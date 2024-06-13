Подмосковные видеокамеры выявили более тысячи нарушений перевозки мусора с января

Камеры выявили тысячу нарушителей в сфере перевозки строительных отходов в Подмосковье с начала года. Они не имели специального разрешения на работу. Общая сумма штрафов составила около 80 миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, чаще всего нарушения выявляли на дороге А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» и возле Рогачевского шоссе на северном объезде Лобни.

«Камеры работают круглосуточно. Они автоматически фиксируют нарушителей и отправляют им штрафы по упрощенной системе. Так, с начала года сумма составила порядка 80 миллионов рублей. Сейчас Министерством проводится большая информационная и разъяснительная работа как с физическими, так и с юридическими лицами в этой области, которая в дальнейшем позволит минимизировать подобные нарушения», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В Дмитрове с начала марта выписали 129 штрафов на сумму 20,6 миллиона рублей.

Жителям напомнили, что для законной перевозки мусора в Подмосковье необходимо получить специальное разрешение. Оформить его можно на «Госуслугах».

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