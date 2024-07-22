Камеры помогли выявить 37 случаев незаконного сброса отходов в Ленинском округе в июне

Камеры системы «Безопасный регион» помогли выявить 37 случаев незаконного сброса мусора в Ленинском округе в июне. Из них 14 были связаны со строительными отходами.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, нарушителей выявили в деревнях Дыдылдино, Спасское, Картино и Коробово. Нарушителей привлекли к ответственности, общая сумма штрафов превысила 640 тысяч рублей.

В министерстве напомнили о важности правильно утилизировать мусор в своем населенном пункте. Это необходимо делать там, где заключен договор на вывоз отходов.

«Штрафы за сброс мусора из автомобилей в неположенном месте достигают до 70 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических», — напомнили в ведомстве.

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